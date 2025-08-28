ÎáÏÂ¤ËÉü³è!¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ ¥é¥¯¥í¥¢¤ÎÍ¦¼Ô¡ÙÁ´42¼ï¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´°Á´Éü¹ï
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ¡Ù¤è¤ê¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ¡¡¥é¥¯¥í¥¢¤ÎÍ¦¼Ô¡ÁÉü¹ïÊÔ¡Á¡×(5,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡ÖSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ ¥é¥¯¥í¥¢¤ÎÍ¦¼Ô¡ÁÉü¹ïÊÔ¡Á¡×¤Ï¡¢35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ¤ÎÂè°ìºî¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥É¥À¥¹¡ØSD¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ ¥é¥¯¥í¥¢¤ÎÍ¦¼Ô¡Ù¤òÁ´42¼ï¤Î¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉü¹ï¡£¥«¡¼¥É¤Ï¥Û¥í¥«¡¼¥É¤ò´Þ¤á¤Æ´°Á´Éü¹ï¡¢¤Þ¤¿À¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾Ò²ð¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
