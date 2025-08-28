◇セ・リーグ 巨人3―8広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人の田中将大投手（36）は28日、広島戦（マツダ）に今季7度目の先発登板。史上4人目となる日米通算200勝を目指しマウンドに上がったが、2回で50球を投げ6安打5失点（自責4）で無念の降板となった。試合は3―8で敗れ、チームは今季5度目の4連敗で借金2に。田中将は今季2敗目（2勝）を喫し、日米通算200勝は次回登板以降に持ち越しとなった。

王手をかけて最初の一戦での偉業達成はならなかった。立ち上がりから苦しんだ。初回に1点先制を許し、岸田の6号2ランで逆転に成功した2回には四球と連打で無死満塁のピンチを背負うと、中村奨の遊ゴロを泉口がまさかのファンブル。あっという間に同点に追いつかれた。重苦しい空気の中、マウンドに集まる内野陣。エラーをした泉口が田中将に声を掛けると、尻を軽く叩き励ました。

しかし、その直後に自身の暴投で勝ち越しを許すと、ファビアンに2点適時打を浴び、この回4点を失った。悔しさを押し殺してベンチに引き揚げた田中将。3回先頭で回って来た打席で代打・浅野が告げられた。

わずか2回で降板。無念の結果となった降板後「悔しい結果に終わってしまいました」とコメントした。