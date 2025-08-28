【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】グッとくる…大谷が勝利後に見せた“表情”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発登板したレッズ戦で、749日ぶりとなる勝利投手となった。試合後に行われたヒーローインタビューでは、しっかりと受け答えする姿と最後に見せた笑顔が、ファンの胸を打った。

大谷はこの日、5回87球を投げて被安打2、被本塁打1、与四球2、9奪三振、1失点と快投。今季最多の三振数をマークし、ドジャース移籍後初勝利を手にした。ボブルヘッドデーの特別な一戦でつかんだ白星に、球場も祝福ムードに包まれた。

インタビューでは「2連勝し、いい勝ち方をしていましたし、引き続き今日もゲームを作ることを心がけてマウンドに行きました」と冷静に振り返った。さらに「今回はカーブをしっかり試したいと思っていました」と語り、前回の登板を終えた時点から“次は試合で投げる”と意識して準備していたことを明かした。

攻め方について問われると「カーブとスプリットを試しながら投げたいと思っていたので、良いところも悪いところもありましたけど、5回までしっかり投げられて良かった」と率直に語った。

最後にはインタビュアーから「ドジャースでの初勝利おめでとう」と祝福を受け、大谷は笑顔で「Thank you」と返答。そのまま握手を交わし、穏やかな笑顔でインタビューを締めくくった。

中継の視聴者からも「ニコニコ」「かわいい」「泣きそう」「感慨深い」「グッとくる…」「大谷おめでとう！」といった労いと感動の声が続々。「おかえりショウヘイ」「749日ぶり かちたにさん ないすうう」といった祝福コメントも多数寄せられ、今季11度目の登板でようやく掴んだ白星に、多くのファンが深い感慨を覚えていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）