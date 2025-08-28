声優・土師孝也さん、心筋梗塞のため死去 72歳 『ハリーポッター』のスネイプ先生、『北斗の拳』のトキ、『NARUTO』角都など出演作多数
声優・土師孝也さんが27日、心筋梗塞のため死去した。72歳。代表取締役社長をつとめていたアプトプロが28日、発表した。
【写真】土師さんが声をあてたセブルス・スネイプ
同社は公式サイトで、「【訃報】土師孝也」と題し、「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳） 令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と伝えた。
土師さんは、9月8日生まれ、東京都出身。『ハリーポッター』のスネイプ先生、『北斗の拳』のトキ、『NARUTO』角都、『名探偵コナン』のジェイムズ・ブラック、『SPY×FAMILY』のドノバン、『ダイの大冒険』のバーンなど、多数の作品に出演。また、アラン・リックマン、アレック・ボールドウィンの吹き替え声優としても多数の作品に出演した。
