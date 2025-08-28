ＥＣＢ議事録（7月24日開催分） 大半のメンバーがインフレ見通しを巡るリスクを概ね均衡していると認識 ＥＣＢ議事録（7月24日開催分） 大半のメンバーがインフレ見通しを巡るリスクを概ね均衡していると認識

ＥＣＢ議事録（7月24日開催分）

金利は概ね中立的な水準にあった

環境は例外的に不確実な状態が続いた

大半のメンバーがインフレ見通しを巡るリスクを概ね均衡していると認識

政策金利を現行水準に維持することで、貿易交渉の展開を見極める時間を確保できる

複数のメンバーがインフレリスクは下方へ傾いていると認識

現時点では、さらなる情報と不確実性の解消を待つことのオプション価値が高い

一部のメンバーはリスクが上方へ傾いていると判断

例外的な不確実性と、両方向への大規模なインフレ・成長ショックリスクを考慮

コミュニケーションは慎重かつ中立的なトーンを維持し、意図的に情報提供を控えるべき

ユーロ圏における最近の財政拡大が中立金利を押し上げるとの主張があった

最近数ヶ月の為替相場の動向には構造的側面もあり、短期的に反転する可能性は低いと見られていた

