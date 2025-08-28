ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ雇用統計（7月）

予想 2.8% 前回 2.69%（失業率)



21:30

カナダ経常収支（2025年 第2四半期）

予想 -19.5億カナダドル 前回 -21.3億カナダドル



米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）

予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)

予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)



米新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）

予想 22.8万件 前回 23.5万件



米失業保険継続受給者数（08/10 - 08/16）

予想 196.4万件 前回 197.2万件



23:00

米中古住宅販売成約指数（7月）

予想 -0.2% 前回 -0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)



29日

2:00

米7年債入札（440億ドル）



7:00

ウォラーFRB理事、金融政策およびインフレ見通しについて講演（質疑応答あり）





EU非公式国防相会合、ウクライナ軍事支援について協議（29日まで）



米主要企業決算

デル、オートデスク、ダラージェネラル、ベスト・バイ



※予定は変更されることがあります。

