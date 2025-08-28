21:00
メキシコ雇用統計（7月）
予想　2.8%　前回　2.69%（失業率)

21:30
カナダ経常収支（2025年 第2四半期）
予想　-19.5億カナダドル　前回　-21.3億カナダドル

米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）
予想　3.0%　前回　3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）
予想　22.8万件　前回　23.5万件

米失業保険継続受給者数（08/10 - 08/16）
予想　196.4万件　前回　197.2万件

23:00
米中古住宅販売成約指数（7月）
予想　-0.2%　前回　-0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

29日
2:00　
米7年債入札（440億ドル）

7:00　
ウォラーFRB理事、金融政策およびインフレ見通しについて講演（質疑応答あり）


EU非公式国防相会合、ウクライナ軍事支援について協議（29日まで）

米主要企業決算
デル、オートデスク、ダラージェネラル、ベスト・バイ

※予定は変更されることがあります。