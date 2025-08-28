「ほら感動しろと言われているようで…」『24時間テレビ』にさまざまな声。“見る派・見ない派”の本音は？
1978年から毎年夏に放送されているチャリティ番組『24時間テレビ』（日本テレビ系）。2025年は8月30日〜31日にかけて放送され、昨年に引き続き、上田晋也さん、羽鳥慎一さん、水卜麻美さんの3人が総合司会を務めます。
放送を目前に控え、All Aboutニュース編集部は8月19〜20日の期間、全国10〜70代の300人を対象に『24時間テレビ』に関するアンケート調査を実施しました。
「これまでに『24時間テレビ』を見たことはありますか？」という質問に対して、「ある」と回答した人は95.0％でした。
「見たことがある」と回答した人のコメントでは、「夏の風物詩と思っているので、時間がある時は見るようにしています。感動するシーンも多いですし、夢に向かって頑張る子供たちの姿に心が打たれます」（30代男性／福岡県）、「感動と勇気をもらえるので、毎年楽しみにしています」（50代女性／大阪府）、「毎年、障がいのある方々や被災地支援などのチャリティー活動を番組内で行なっているから」（40代女性／静岡県）、「好きなアイドルグループが司会をやっていたから」（20代女性／千葉県）との声がありました。
一方、「見たことがない」と回答した人は5.0％。その理由には、「番組に魅力を感じないから」（30代女性／埼玉県）、「好きじゃないのと、推しが出ていないからです」（30代女性／兵庫県）、「ほら感動しろと言われているようで演出がクサイので」（40代女性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
『24時間テレビ』の平均視聴時間については、「1〜2時間（28.3％）」が最も多く、次に「3〜4時間（24.0％）」と続きました。
理由としては、「ドラマが面白そうだったら見る」（50代女性／北海道）、「見たいコーナーがあったときだけピンポイントで見ています」（30代女性／秋田県）、「みたい芸能人がいればその時間帯だけみる」（30代女性／大阪府）、「家事と子育ての合間にちょこちょこ見る感じで、このくらいの時間です」（40代女性／長崎県）などの声がありました。
回答者の中には「12時間以上（1.7％）」「16時間以上（0.7％）」「20時間以上（0.7％）」という人も。「自分が起きていられる範囲では大体見ていた」（20代女性／大阪府）、「ほとんどテレビをつけっぱなしにしていたと思います」（50代女性／熊本県）というコメントが寄せられました。
今年の『24時間テレビ』について、「見る予定」と回答した人は20.0％、「見ない予定」が45.7％、「分からない」が34.3％でした。
「見る予定」と回答した人からは、「毎年感動する企画が多く、今年も楽しみにしているから」（30代女性／東京都）、「キンプリと浜辺美波ちゃんが出るし、横山くんのマラソンも気になるから」（30代女性／兵庫県）、「困難に立ち向かう姿とか見ると、自分も頑張らなきゃと思うので、今から視聴を楽しみにしています」（50代女性／大阪府）、「今までにないテーマで面白そうだから」（20代女性／栃木県）などの理由が挙げられました。
一方、「見ない予定」と回答した人からは、「面白いコンテンツがないから」（30代男性／東京都）、「番組の雰囲気が好きではないから」（40代女性／北海道）、「推しが出ていないからです」（50代女性／兵庫県）、「毎年同じような内容だからつまらないから」（40代女性／北海道）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
