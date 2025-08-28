

WILD -Remix（AMEFURASSHI Live "Dive!"）

AMEFURASSHIが、8月19日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で披露した「WILD -Remix」のライブパフォーマンス映像を公開した。

【動画】公開されたAMEFURASSHI「WILD -Remix」（AMEFURASSHI Live "Dive!"）ライブ映像

本公演の全体のテーマは“ライブハウスならではの体感”。１部では「AMEFURASSHI×SPORTS」、２部では「AMEFURASSHI×MUSIC」というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリストでパフォーマンスを披露した。本映像はその２部で披露された「WILD -Remix」。

ケンモチヒデフミ（水曜日のカンパネラ）、プロデューサー / トラックメイカーのYackle、過去にも共演しているRAM RIDERがゲスト出演した２部では、全18曲中11曲がリミックスバージョン。リミックスバージョンならではの特別な展開に会場全体が夢中になり続けた。

AMEFURASSHIは10月11日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、翌12日に愛知・名古屋ダイアモンドホールでワンマンライブを開催。現在、オフィシャル先行受付中。

さらに、9月6日（土）愛知県・ららぽーと名古屋みなとアクルス、9月7日大阪府・もりのみやキューズモールBASEではフリーライブ、AMEFURASSHI Free Live Four Heartsの開催も決定している。