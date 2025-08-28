流行りの「鞄にじゃら付け」→【セリア】で！ 大人こそGETしたい♡「おすすめアイテム」

鞄にチャームをたくさん付けるスタイルは、ハイブランドのコレクションやインフルエンサーの私物など、さまざまなシーンで目にする一大トレンド。でも、いきなり高額なチャームを取り入れるのはちょっとハードルが高いという人は、【セリア】をチェック。可愛いキャラものや上品なものなどバリエーションが豊富なうえに、100均価格なので複数買いしてもお財布に優しい！ 思い切ったじゃら付けで、いつものバッグに個性をプラスして。

大人可愛く気分をアゲる！ コンパクトミラー

【セリア】「101 ボールチェーン付きミラー」\110（税込）

ダルメシアン柄を背景にした手描き風イラストが、大人可愛いコンパクトミラー。ただのオシャレなチャームというだけでなく、気になるときにサッと鏡をチェックできるのも、おすすめしたいポイントです。さりげなく書かれた「YOU'RE THE ONE」というメッセージと、ほんのりピンク色の愛らしいデザインで、いつものバッグにハッピーなムードをプラスできそう！

可愛いサイズ感 + 便利なミニポーチ

【セリア】「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」\110（税込）

バッグの中で、いつもポーチが迷子になってしまう……そんなお悩みをキュートに解決してくれそうなのが、こちらのミニサイズのポーチ。ナスカン付きだからキーホルダー感覚でバッグに取り付けられて、リップが入るサイズ感という、痒い所に手が届くアイテムです。シンプルなデザインなので、チャームと一緒にじゃら付けするのにぴったり！

じゃら付け初心者はミニチャームから始めるのも◎

【セリア】「プー メタルチャーム」\110（税込）

普段バッグにアクセサリーを付けない人には、いきなり大ぶりのチャームをじゃら付けするのは勇気がいることも。そんな人におすすめなのは、ファスナーにちょこんと付けられるミニサイズのメタルチャーム。110円ながら高級感のあるゴールドカラーの素材で、大人のバッグの程よいアクセントに。先端には穴が開いているので、繋げて追加していくのもよさそう！

「よく見たらキャラクター」 の塩梅が絶妙

【セリア】「リフレクターキーホルダー/ベイマックス」\110（税込）

シンプルながらも存在感のあるハート型キーホルダー。リフレクター素材なので、夜道でキラッと光って交通事故の防止にも役立ちそう。パッと見はシンプルな無地のハート型ですが、光を当てると「ベイマックス」が浮かび上がって可愛い！ @ftn_picsレポーターとも*さんによると「白いタイプもありました」とのことなので、合わせるバッグや好みで選んだり、重ね付けしたりして楽しんで。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N