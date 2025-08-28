須田景凪が、TVアニメ『夢中さ、きみに。』（TOKYO MX／BS11ほか）のオープニング主題歌である新曲「ラブル」のMVを公開した。

8月20日にリリースされた同楽曲は、大切な存在への再会を祈る、切なくハートフルなミッドアップナンバー。MVは、映像ディレクター 岡本太玖斗が監督を務めた。移り変わる風景の中で須田が歌いながら巡る様子を、フェーズごとに人生の局面にも捉えた斬新で美しい映像作品となっている。

なお須田は、来年3月に東京と大阪を巡る『須田景凪 TOUR 2026 "GLIMMER"』の開催を控えている。9月7日23時59分まで、チケットのオフィシャルホームページ先行を受付中だ。

岡本太玖斗監督 コメント

ぐるぐると逡巡しているように思えても、気づけば何かが終わっていて、異なる階層に辿り着いていることがあります。人生の局面は迷いながら歩いていると自然に訪れて、後に振り返ってその階層に気づくものです。ストレートに歌われる一人の人間の心の巡りを、同じく真っ直ぐに映像に翻訳したつもりです。

（文＝リアルサウンド編集部）