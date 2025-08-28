【8月27日 ユーロバスケット結果】開幕戦でポルトガルが18年ぶりの勝利…強豪国も順当に勝利

　8月27日（現地時間）、ラトビア、フィンランド、キプロス、ポーランドの4カ国共催の「FIBAユーロバスケット2025」が開幕し、グループステージ初日の６試合が各地で行われた。ポルトガルはチェコに勝利し、18年ぶりの大会白星を記録。優勝候補のセルビアやドイツ、リトアニアも順当に勝利を収め、地元フィンランドは北欧対決を制して熱気に包まれた。


　ポルトガルはネミアス・ケタが23得点18リバウンドと大活躍し、チェコを62－50で退けた。ラトビア対トルコは93－73でトルコが快勝。セルビアはエストニアに98－64で大差をつけ、ニコラ・ヨキッチとニコラ・ヨヴィッチを中心に盤石の戦いを見せた。


　さらにドイツはモンテネグロを106－76で圧倒。リトアニアはイングランドに94－70で勝利した。地元フィンランドはスウェーデンに93－90で競り勝ち、ラウリ・マルカネンが28得点の活躍でチームを勝利に導いた。


■「FIBAユーロバスケット2025」8月27日 グループステージ試合結果

チェコ 50－62 ポルトガル

ラトビア 73－93 トルコ

エストニア 64－98 セルビア

モンテネグロ 76－106 ドイツ

イングランド 70－94 リトアニア

スウェーデン 90－93 フィンランド


■「FIBAユーロバスケット2025」8月28日 グループステージ試合日程

21：00～　ジョージアvsスペイン

21：00～　イスラエルvsアイスランド

24：00～　ベルギーvsフランス

24：15～　ボスニア・ヘルツェゴビナvsキプロス

27：30～　ギリシャvsイタリア

27：30～　スロベニアvsポーランド

※時間は日本時間



【動画】ユーロバスケット第1日トップ10プレー