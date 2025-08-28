「軒下にハチが集まっているのですが、これから巣をつくるのでしょうか？」

不穏なハチの行動 これからどうなる？

岡山県備前市の住宅の軒先に【画像①】のようなハチが集まっていました。

害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



ーこのハチは何をしているのでしょうか？これから巣をつくるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「写真を見たところ、このハチはセグロアシナガバチ。都市部でもよく見かけるアシナガバチの一種です。





通常であれば、これだけ集まっているのは、守るべき幼虫や女王蜂、仲間がたくさんいる巣が中心にあるはず。

「ところが、今回の写真【画像②】には肝心の巣が見当たりませんね。ときどき、建物の軒下などを見上げると、巣もないのにアシナガバチが固まっている光景に出会うことがあります。



なんでこんなところに？と不思議に思った経験のある方もいるのではないでしょうか。



アシナガバチの一生を追ってみましょう。アシナガバチは春先、越冬から目覚めた女王蜂（お母さん）が一匹で巣作りを始めます。木の繊維を噛み砕いて唾液で固め、紙のような巣を作るのです。



最初はワンオペ育児。産卵も子育ても巣作りも、すべてお母さん一匹の仕事です」

ワンオペで産卵・子育て・巣作り・・・さあどうなる？

「最初の働き蜂（娘）が羽化するまでは孤独な奮闘が続きます。



やがて一生懸命育てた最初の少し小さなお母さんそっくりの娘が羽化すると、女王は次第に産卵に専念し、娘たちは妹の世話や巣作りを手伝います。



娘たちが妹を育て、さらに家族を増やすことで、巣はどんどん大家族に。



何事もなければ今の時期までに数百匹規模の立派な巣になり、来年の女王になる娘や、結婚のための息子が次々と生まれてきて、次第に働き蜂の数は減り、巣の主役は来年の女王になる娘と結婚のための息子たちへと移っていきます。



そして、この主役たちは、女王とわずかな働き蜂を残して文字通り巣立っていき、二度と里帰りしてくることはなく、命のバトンをつないだ実家である巣は冬を前に一生を終えます」

巣もないのに集まるハチは帰宅難民？

ーでは今回のように、巣もないのに集まっているのはなぜでしょうか。



「これは、不慮の事故で帰る巣を失ったか、あるいは天敵に襲われて巣を占領されてしまった群れ。命からがら逃げ出し、路頭に迷う帰宅難民のような姿なのです。



アシナガバチの巣は女王が『ここだ！』と選んだ場所に作られるため、それなりに頑丈ですが、外的要因には勝てません。



強風や豪雨で落下する、人間のいたずらや駆除で壊される、スズメバチや他のアシナガバチに襲われて陥落する…こうして巣は失われます。



我が家と幼虫を失った彼女たちは、ただ集まるしかなくなります。結果として『巣もないのに集団で群がる』姿になるのです。



まさに、一時的な避難所で再会した家族が呆然と立ち尽くしているかのようです。本来ならこの時期は巣がもっともにぎやかな最盛期。



幼虫もたくさん育っており、働き蜂たちは餌をせっせと運んでいる頃です。写真のようにそれが一瞬で消えた群れは、文字通り途方に暮れていることでしょう」

巣がないのに集まるハチの危険性は？

「この集団の攻撃性については、巣や幼虫を守る必要がなくなり、この時期はそもそも攻撃性のない新女王やオスも多数いるため、高くありません。



ただし、突然巣を失った直後はパニック状態で気が立つこともありますし、集団で固まっている間は刺激に敏感。



うっかり近づけば刺される危険性は十分にあります。しかし、それも次第におとなしくなっていきます。



また、巣がないためその場所にとどまる理由もなく、ほとんどの場合はやがてバラバラに散って一生を終えます」

ー巣の再生の可能性はあるでしょうか？



「群れの中に女王蜂が生き残っていれば、小さな巣を作り直す可能性はあります。しかし、秋はすでに繁殖期の終盤。



新しい巣が十分に育たないまま寒さに負け、活動が終わってしまうことがほとんどです。



つまり『再起』はあり得ますが、長続きするケースはきわめてまれです」

帰宅難民バチを見たらどうする？

ーでは、こうした“帰宅難民バチ”に出くわしたとき、私たちはどうすればよいのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「不用意に近づかない。観察は遠くから。写真を撮るなら望遠で。



怖ければ専門業者に相談しましょう。玄関先や通学路に群れている場合は、プロに任せるのが安心です。



自分で処理するなら夜間に（※非推奨）。活動が止まっている真っ暗な時間帯に、市販の殺虫スプレーで一網打尽に。



照明に向かって飛んでくることがあるので、暗くして距離を取って一気に噴射し、すぐに退避してください。（※あくまで自己責任であり、おすすめはしません）



そもそも無理は禁物です。高所や人の多い場所はリスクが大きいため、基本的にはそのうちいなくなると割り切るのが最も安全です」

「この写真には、秋に見られる自然界の小さなドラマが詰まっています。巣を失ったアシナガバチの群れは、単なる危険生物ではなく、弱肉強食の世界で翻弄される命の姿でもあるのです。



もちろん、刺されれば強烈な痛みやアナフィラキシーの危険もあるため、距離を取ることが第一。



それでも、彼女たちの姿に必死に生き抜いてきたんだなと思えば、自然の厳しさと秋の訪れを少しだけ感じられるかもしれません」