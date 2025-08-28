YOSHIKI×奈良美智がコラボ！世界が認めたふたりの美学が融合した前例なきプロジェクトが始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月28日、東京・グランドハイアット東京で行われた記者会見にて、米『TIME誌』の2025年「世界で最も影響力のある100人」に選出されたYOSHIKIと奈良美智による世界的コラボレーションとして、「Y by Yoshiki × Yoshitomo Naraコラボワイン」が発表された。

■TIME100に選出された奈良美智とYOSHIKIがコラボ

TIME100に選出されたふたりの日本人、現代アーティストとして世界的評価を受ける奈良美智と、日本人ミュージシャンとしてはじめて選出されたYOSHIKIが、アートとミュージックの両面で世界的評価を受けた存在として手を組む、極めて稀有なコラボレーションであり、世界の注目を集める「前例のない」プロジェクトとなる。

米ナパ・ヴァレーを拠点に、国内外で高い評価を得るワインを数多く生み出してきた「Y by YOSHIKI」。今回、そのボトルデザインを手掛けるのは、日本を代表する現代アーティスト・奈良美智。作品はニューヨーク近代美術館（MoMA）やビルバオ・グッケンハイム美術館など世界有数の美術館に収蔵され、世界中で高い人気と支持を集めている。

奈良美智はもともとパンクロックに精通しており、共通の知人がいることからYOSHIKIとの交流が始まった。アーティストとしての感覚や価値観に共鳴する部分が多かったこと、さらにワイン好きという共通項により意気投合し、今回のコラボレーションに繋がったという。

今回、Y by YOSHIKIはステラ・マッカートニー以来の大物アーティストコラボレーションとなり、その希少性も注目される。

会見内では、パートナーであるロバート・モンダヴィ Jr. 氏もこのために来日し登壇し、「Y by YOSHIKI」の「Y by YOSHIKI カリフォルニア」シリーズより、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ロゼの3種類のあらたなヴィンテージのリリースを発表。

新作ワインの魅力やYOSHIKIとの共同作業への想いについても語った。一般発売日は9月24日を予定している。

さらにYOSHIKIは、定額制で「Y by YOSHIKI」のワインを継続的に楽しめるサブスクリプションサービス「Y by YOSHIKI Members Club」の開始についても言及。

年々拡大する需要に応えつつ、ブランドをもっと身近に感じてもらいたいという強い想いから創設したこのサービスは、幅広い層に親しみやすい「スマートカジュアルクラブ」と、特別な価値を提供する「マスターピースクラブ」のふたつのプランで展開される。

サービスの開始と専用アプリの提供は9月30日を予定しており、8月28日より事前登録が開始されている。最初の発送は11月中旬となる。

会見の最後には、YOSHIKIが会場に置かれたクリスタルピアノで「FOREVER LOVE」のサプライズ演奏を披露。繊細な音色が会場を包み込み、衝撃的な発表が相次いだ記者会見を鮮やかに締めくくった。

現在YOSHIKIは、自身のディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI』を開催中。

8月23日の公演中に、一部のファンによる接触行為により右手を負傷するアクシデントに見舞われたが、医師の判断のもと治療を受け、8月29日からの3日間5公演をフィナーレまで予定どおり行う見込みだ。

