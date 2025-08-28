2025年8月30日（土）・31日（日）の2日間、『第39回 おたるワインカーニバル in 都通り商店街』が開催されます。

例年『北の収穫祭 ワインカーニバル in おたる』として開催されていましたが、2024年9月の第38回をもって最後の開催となっていたイベント。しかし、その後、多くのファンから「ぜひ続けてほしい」と声が上がり、小樽駅や運河エリアからほど近い『都通り商店街アーケード』へ会場を移して今回満を持して開催されることになりました！

画像：北海道ワイン株式会社

会場には、コンクール受賞ワインや特別セレクションのグラスやボトルワインを購入することができる『プレミアムワインバー』や、人気ワイン『おたるシリーズ』や『ナイヤガラぶどうジュース』が飲める『おたるワインコーナー』だけでなく、ワインにぴったりの美味しい料理やスイーツを味わうことができる全13店のグルメブースも！

さらに、空くじなし！必ずワインが当たる『ワインガラポン』や、1日150組限定『神の舌を探せ!! ブラインドテイスティング大会』など、盛り上がること間違いなしのイベントも実施されます！

画像：北海道ワイン株式会社

8月30日（土）・31日（日）の2日間、『北海道ワイン本社』でも、『カーニバル限定ワイナリー特別ツアー』や『倉庫市』などのイベントが同時開催されます。普段は立ち入れないワイン貯蔵庫に入ることができるチャンス！ ぜひワイナリーにも足を運んでみてくださいね！

詳細情報

第39回おたるワインカーニバル in 都通り商店街

開催日時：2025年8月30日（土）13:00～20:00 ／ 31日（日）13:00～18:00

開催場所：北海道小樽市稲穂2丁目 小樽都通り商店街

※イベント内容は、運営の都合により変更になることがあります

北海道Likers編集部のひとこと

おたるワインと食の祭典が街を彩る2日間。地元・小樽で長年愛されてきた人気イベントがついに再開！

JR小樽駅から会場となる『都通り商店街』までは徒歩5分。天候に左右されないアーケード街を散策しながら、おたるワインを味わってみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】第39回「おたるワインカーニバル」、今年は都通り商店街で開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

