＜嫁は家政婦？＞帰省したら「夜ご飯の片付けと、朝ご飯の準備もね！」→ 翌朝、私は1人玄関に向かい？
「嫁なんだからやって当たり前」と家事を一方的に任せてくる義家族に、ついに我慢の限界を迎えた筆者の知人女性。
ある年のお盆の朝、彼女が静かに下した決断が、義家族との関係に大きな変化をもたらしました。
今回は、そんな彼女がとった勇気ある一歩についてご紹介します。
家事は嫁担当？
それ以降、義実家への訪問は夫が一人で日帰り対応するのが定番となりました。
義母たちの反応はあまり良くないようですが、夫が私の思いをしっかり伝えてくれたおかげで、心の負担は大きく軽くなりました。
ようやく、自分を大切にするという感覚を取り戻せたように感じています。
【体験者：30代・女性自営業、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：fumo
ltnライター：一瀬あい
元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。