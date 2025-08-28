佐々木希、夕飯の“手作りカレー”披露 なめこの味噌汁も
女優の佐々木希が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。手作りの夕食を公開した。
【写真】佐々木希の手作りカレー なめこの味噌汁も
佐々木は鍋いっぱいに煮込んだカレーとともに、大好きだというなめこの味噌汁の写真を披露。さらに「昨日の残りの煮物とサラダ」とコメントを添え、夕飯メニューを紹介した。
日々の食卓や、子どものお弁当の写真を披露することも多い佐々木。これまでの投稿には「めっちゃ美味しそう」「お料理上手」といった声が寄せられており、女優としての活躍に加えて、親しみやすい一面でも注目を集めている。
佐々木は2017年にお笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建と結婚し、現在は2児の母。
引用：「佐々木希」インスタグラム（＠nozomisasaki_official）
【写真】佐々木希の手作りカレー なめこの味噌汁も
佐々木は鍋いっぱいに煮込んだカレーとともに、大好きだというなめこの味噌汁の写真を披露。さらに「昨日の残りの煮物とサラダ」とコメントを添え、夕飯メニューを紹介した。
日々の食卓や、子どものお弁当の写真を披露することも多い佐々木。これまでの投稿には「めっちゃ美味しそう」「お料理上手」といった声が寄せられており、女優としての活躍に加えて、親しみやすい一面でも注目を集めている。
佐々木は2017年にお笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建と結婚し、現在は2児の母。
引用：「佐々木希」インスタグラム（＠nozomisasaki_official）