今にもケンカしそうな２匹のネコ→猫パンチをするかと思ったら…『まさかの結末』が925万再生「ちょっと気まずそう」「体勢がｗｗｗ」と爆笑の声
攻撃したくても届かない猫ちゃんの動画がTikTokに投稿されました。動画の再生回数は925万回を超え「途中ちょっと気まずそうなの可愛い」「必死に伸ばしてて可愛すぎる！」「座り方からして可愛い」といったコメントが集まっています。
【動画：今にもケンカしそうな２匹のネコ→猫パンチをするかと思ったら…】
届かない！
揉めている様子の2匹の猫ちゃん。イスの上にいる猫ちゃんに向かって、床にいるアヴちゃんは後ろ足で立ち上がって猫パンチの構えをしていたそうです。「絶対に猫パンチを決める」という決意が表情から感じられます。
ところが、イスの上にいる猫ちゃんに向かって前足を伸ばしたまま固まってしまったそうです。床にいるアヴちゃんは短足マンチカンなので、猫パンチが届かないのだそう。その事実に気づいてしまったのか、前足を伸ばしたまま気まずそうな表情になってしまい、ゆっくりと前足を下ろして猫パンチを諦めたようです。
「おねがい」ポーズが可愛い！
アヴちゃんは短い足がチャームポイントです。前足を揃えて上下に動かして「おねがい」ポーズが得意なのだそう。見つめられてお願いされたら、何でも言うことを聞いてあげたくなります！
いつも負けてしまう！
動画でアヴちゃんの相手をしていたのは後輩猫のぴいちゃんです。よくバトルをしているそうですが、いつもアヴちゃんは負けてしまうそうです。それでもあきらめずにぴいちゃんに挑んでいるのだそう。猫パンチしようとする姿が可愛いアヴちゃんでした。
投稿には「途中で届かないと気づいた切ない表情が可愛すぎました」「お手手最大限伸ばしてるけど届いてなくて最高に可愛い」「これだからマンチカンは....可愛いｯ」といったコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「アヴちゃんのママ」では、アヴちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「アヴちゃんのママ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。