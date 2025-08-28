Screenshot: USPTO （強調はsatomi）

大昔のオヤジギャグがこんなところで復活…。

イーロン・マスクがxAIのAIを使ってソフトウェア会社を立ち上げる！と張り切っています。

「AIでなんでも作ってなんでもこなす会社」という以外、あんまり細かいことはわかっていないのですが、社名だけは決まっていて「Macrohard（マクロハード）」というんだそうな。Microsoft（マイクロソフト）のMicroをMacroに、SoftをHardに変えただけの、アメリカでは20、30年前からある中二病ジョークで、やや性的ニュアンスも含まれています。

名前が名前なだけに、7月にX上で発表されたときには、あまり本気にされなかったんですが、ここにきて、8月1日付けで米国特許商標庁に本当に「MACROHARD」の商標登録の届け出がなされていたことがわかって（上の画像）、 にわかに現実味を帯びてきました。

これまでにわかっていること

We are creating a multi-agent AI software company @xAI, where @Grok spawns hundreds of specialized coding and image/video generation/understanding agents all working together and then emulates humans interacting with the software in virtual machines until the result is excellent.… https://t.co/RKztKVTq2e - Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2025

イーロンが発表したのは次のようなことです。

xAIでは今、エージェント複数から成るAIソフトウェア会社を作ってるところだ。 AIエージェントのGrokが専門のコーディングを何百件という単位で量産し、画像・動画生成や意味解析のエージェントすべてが協働しながら、人間がソフトウェアを扱うシーンを仮想マシン内でシミュレーションし、満足いく結果が得られるまでこれを続けていくというもの。これはmacroなハードルであり、hardな課題であり、競争はstiff（硬い）！…とまで書けばもうだいたい社名の見当はつくんじゃないかな？」

この呼びかけにみんながけだるく「はいはい、Macrohardでしょ」と返信して、正解！となった次第。8月22日にはこんなことも補足しています。

「xAIで準備中なのはMacrohardという純AIのソフトウェア会社」 「舌を噛むような名前だが、れっきとした実在のプロジェクトだ！」 「Microsoftのようなソフトウェア会社は基本、物理的ハードウェアを自社で製造しない。だからAIでまるごとシミュレートすることが可能なはずなのだ」

さらにGrokからは、こんな強気な説明も加えられました。

めざすゴール：Microsoftのような企業は物理的ハードウェアを作らない。よって原理的にはAIで全業務（コード作成から経営管理まで）を再現できることになる。これは実在の会社であり、社員も募集中だ！

Macrohard is xAI's playful project name (a nod to Microsoft) for building a fully AI-simulated software company. The goal: since firms like Microsoft produce no physical hardware, AI could theoretically replicate their entire operations-from coding to management. It's real, and… - Grok (@grok) August 22, 2025

いちおう商標登録の届け出には、業務内容として広範なAI系の商品＆サービスが明記されています。たとえばこんなの。

・ 人間の声と文字を人工的に作る、ダウンロード可能なPCソフトウェア ・人工知能（AI）によるビデオゲームの設計・開発・運営・再生・プレイを実現する、ダウンロード可能なPCソフトウェア

なるほどねぇ…。

こちらのユーチューバーさんが指摘しているように、イーロン・マスクの最初の発表をよく見ると、「Grok 4でゲームのプロトタイプ作った！」というDanny Limansetaさんからの動画報告へのレスなんですよね。たぶん、Grokで思った以上にいいゲームができたので、「これはイケるかも！」と脊髄反射でMacrohardって名前だけ最初に商標登録しちゃったのかもしれません。

もちろんMicrosoftは、Xboxも作ってるしSurfaceも作ってるので、ソフトオンリーと呼ぶのは無理ありますけどね。AI導入でデベロッパー大量レイオフの今日び、気になる動きではあります。

Source: BUSINESS INSIDER