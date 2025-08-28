ワイモバイル向けエントリースマホ「nubia S 5G A403ZT」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
|Y!mobileスマホ「nubia S 5G A403ZT」がAndroid 15に！
ソフトバンクは28日、携帯電話サービス「Y!mobile」向けエントリースマートフォン（スマホ）「nubia S 5G（型番：A403ZT）」（Nubia Technology製）に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年8月28日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。主な更新内容は以下の通りで、更新後のビルド番号は「2.0.0_U」。
・Android 15へのOSバージョンアップ
・セキュリティの向上
nubia S 5GはそれまでY!mobileなどにて販売されてきたZTEの「Libero」ブランドの実質的な後継としてZTE傘下のNubia Technologyがグローバルで展開している「nubia」ブランドにおけるエントリー向けモデルで、チップセット（SoC）にUnisoc製「T760」（オクタコアCPU「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×4＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×4」、クアッドコアGPU「600MHz Arm Mali-G57 MP4」）を搭載して価格を抑えつつも5Gやおサイフケータイ（FeliCa）、防水・防塵（IP65・IP68）、耐衝撃などのMIL規格（16項目）に対応したスタンダードスマホとなっています。
これまで投入されてきたLibero 5Gシリーズでは画面サイズが約6.5〜6.67インチでしたが、nubia S 5Gは画面が上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.7インチFHD+（1080×2400ドット）TFT液晶となり、パンチホール部分には約1600万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体側面にある電源キーに指紋センサーが内蔵されています。また右側面には電源キーや音量上下キーの他に特定のアプリなどを起動できる「スマートスタートボタン」が搭載されています。
主な仕様は4GB内蔵メモリー（RAM）および128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大1TB）、5000mAhバッテリー、急速充電（USB PD）、USB Type-C端子、Wi-Fi 5（IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠）、Bluetooth 5.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、緊急速報メール、国際ローミング、Wi-Fiテザリング（10台）など。サイズは約168×77×8.7mm、質量は約197g、本体カラーはブラックおよびホワイト、ライトパープルの3色展開。リアカメラは以下の構成に。
・約5000万画素CMOS／広角カメラ
・約200万画素CMOS／マクロカメラ
・約200万画素CMOS／被写界深度カメラ
SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが1つとeSIMに対応したデュアルSIMとなり、VoLTEやMassive MIMOに対応し、連続通話時間はVoLTEで約2700分、連続待受時間は4GのFDD-LTE方式で約475時間、AXGP方式で約465時間、充電時間は約83分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ使用時）。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は『ZTEジャパンがFeliCa対応エントリースマホ「nubia S 5G」を日本市場にて発表！ワイモバイル版「A403ZT」が1月16日発売。価格は2万1996円 - S-MAX』をご覧ください。
5G NR: n1, n3, n28, n77
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 14がプリインストールされていましたが、今回、より新しいAndroid 15が提供開始されました。更新方法は「設定」から「システム」→「システムアップデート」→「アップデートを確認」→「アップデートをチェック」→「今すぐ再起動して更新」で行います。なお、ビルド番号は「設定」→「デバイス情報」で確認可能で、更新に際しての注意事項は以下の通りとなっています。
・ソフトウェア更新中は、発着信を含む各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大30分程度かかる場合があります。
・ソフトウェア更新後は以前のAndroidバージョンへ戻すことはできません。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。
・本機の状況(故障・破損・水濡れ等)によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新の前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。なお、当社提供アプリケーションの対応状況はこちらをご確認ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・ZTE Libero Flip 関連記事一覧 - S-MAX
・Libero Flipをご利用中のお客さまへ 〜Android 15提供のお知らせ〜 / 2025/8/25｜サポート情報｜お知らせ｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで
・nubia S 5Gを購入｜オンラインストア｜Y!mobile（ワイモバイル）
・nubia S 5G｜スマートフォン｜製品｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで