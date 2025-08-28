『大当たり』キターーーッッ！！【セブン-イレブン】スーッと爽快！「ミント系おやつ」

うだるように暑い日でも、一口で爽快感を得られそうな【セブン-イレブン】の「ミント系おやつ」にご注目！ 美味しそうな仕上がりで、充実したおやつタイムが満喫できるかも。今回はサンドイッチやわらびもちといった、チョコミント味に染まった変わり種の商品を紹介します。

ハッカ油が使われた「チョコミントサンド」

チョコミント味のおやつ系サンドイッチ。ハッカ油が使われた本格派な一品は、暑い日にもぴったりな食べやすさがありそうです。チョコミントホイップがたっぷりサンドされており、@pan.oyatsuさんいわく「クリームのボリューム文句なしの素晴らしさ」「1つでもかなり満足感」と絶賛。シェアするのも良さそうです。

さり気なくチョコクリーム入り！

「チョコミントサンド」は、 @pan.oyatsuさんによると「チョコクリームが一部絞ってある」とのことで、風味の変化も感じられて飽きずに食べ切れそうです。クリームのなめらかで柔らかな口当たりにも癒されるかも。値段は\388（税込）。

気軽に食べられそうな「とろもちわらびチョコミント」

わらびもちの生地でチョコミントホイップを包んだ、ちょっと変わり種なこちらも必見。ワンハンドでパクッと気軽に食べられそうな一品は、小腹が空いた時のおやつにうってつけです。しっかりと冷やして食べたい！

食感を楽しめるチョコチップ入り！

「とろもちわらびチョコミント」の中に入っているクリームは、@sujiemonさんいわく「カリカリ食感のチョコチップ入り」というプチ贅沢仕様。この食感も相まって、ほどよい食べ応えも感じられそうです。「ミントホイップの清涼感が最高」な一品が、気分までリフレッシュさせてくれるかも。値段は\162（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino