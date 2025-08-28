イケメン俳優のノア・センティネオ（２９）が、実写版映画『ストリートファイター』に向けて肉体改造に取り組んだ姿を公開している。ノアは２５日、上半身裸の写真をＳＮＳに投稿して、ムキムキになった体を披露した。



【写真】腹筋がクッキリと割れてます！見事なボディ

デイリー・メールによれば、その写真はカプコンの同名人気ゲームを実写化する同作でケン役を演じるノアが、シドニーで撮影した写真だという。



ノアは主人公リュウの友人であり、ライバルであるケン役をパトリック・シュワルツェネッガーに代わり演じることになったとデッドラインは伝えており、今年３月に行われた『ウォーフェア』のロサンゼルスプレミアに出席した際には、すでにこの役作りを始めていたとみられている。



今回の実写版映画では、ほかにもアンドリュー・シュルツが火引弾、５０セントことカーティス・ジャクソンがバルログ、カリーナ・リャンが春麗、オーヴィル・ペックがベガ役に決まっているほか、ジェイソン・モモア、デヴィッド・ダストマルチャン、アンドリュー・小路、ローマン・レインズ、コーディ・ローデス、後藤洋央紀、ヴィドゥユト・ジャームワールら豪華キャストが出演する見込みだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）