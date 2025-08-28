夜勤明けで疲れて帰宅したパパさんをお出迎えしたのは、可愛らしい2匹の黒猫さんだったそう。このアニメのワンシーンのような光景は、記事執筆時点で32万回再生を突破し「文句なしの可愛さ」「置き物みたい」「こんなんお仕事頑張れちゃう」「2人で寄り添って待ってたなんて可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：「可愛すぎるサプライズ」夜勤明けで疲れて帰宅したパパ→階段を上ったら…】

帰宅して目に入ったのは...

TikTokアカウント『ぶらかもん』に投稿されたのは、お顔がそっくりな黒猫兄弟の姿。兄猫の「ルア」くんが１歳、弟猫の「ネロ」くんが生後4ヶ月なのだそう。2匹は仲良しで、いつも寄り添っているのだとか。

ある日、パパさんが夜勤明けで帰宅したときのこと。玄関を入り階段を上がると、なんとルアくんとネロくんが待っていてくれたといいます。落下防止のために設置されたフェンスの向こうで、2匹が並んでちょこんと座っていたのだとか。

アニメのワンシーンのような光景が反響

きちっとお座りして、パパさんのほうを見ていたというルアくんとネロくん。その姿からは、「パパ、おかえり。待ってたよ」という声が聞こえてきそうです。

2匹の姿を見たパパさんは、「仕事の疲労が一気にすっ飛んだ」といいます。

まだ子猫のネロくんは、ルアくんの半分くらいの大きさ。２匹が並んで座っていると、まるでお人形さんのよう。まるでアニメのワンシーンに登場しそうな姿です。

その後、ネロくんがパパさんのほうに近づいてきたといいます。「パパ、おかえり」というふうにフェンスに近づいてきたというネロくん。パパさんが指を近づけると、ペロっと一舐めしたのだとか。

こんなお出迎えをされたら、毎日お家に帰るのが楽しみになりそうですね。

この投稿には、「いつから待ってたんだろう…そう思うといじらしい」「サイズ感が置物すぎてかわいい」「かわいい通り過ぎて尊い」といったコメントが寄せられています。

仲良し黒猫兄弟の日常

普段から仲良しだというルアくんとネロくん。弟のネロくんが兄のルアくんに甘えたり、一緒に眠ったり、ごはんを食べたり…。ときには何をするでもなく、ただ、くっついているだけのときもあるのだとか。

パパさんが思わず「また、くっついてるのね」と言ってしまうほど、２匹は仲良しなのだそう。

一緒にパパさんに保護されたというルアくんとネロくん。パパさんに「世界一かわいい黒猫兄弟」と言われ、溺愛される日々。そんな2匹の姿は、これからも多くの人に笑顔を届けることでしょう。

TikTokアカウント『ぶらかもん』には、黒猫兄弟ルアくんとネロくんの日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぶらかもん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。