元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２７日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。直近の交際相手の横顔を明かす一幕があった。

この日は「森香澄、保健室の先生になる」と題し、保健室の先生のコスプレ姿の森が生徒役に扮した「レインボー」ジャンボたかお、「ちゃんぴおんず」日本一おもしろい大崎、「カカロニ」栗谷のお笑い芸人３人と本音トークを展開した。

たかおに「過去に不良っぽい人と付き合ったことは？」と聞かれると「ない」と即答した森。「学級委員と付き合ってた」と明かした。

「どんな、やんちゃな男が好き？」と聞かれると「私が思う、やんちゃは夢を持ってるみたいな」と返答。ここで、たかおに「一番最近付き合った人って、夢追い人だったの？ 普通っぽい仕事の方なのか、それとも特殊な夢を追ってるような人？」と聞かれると「夢は追っていましたかね」と率直に答えた。

ここで大崎に「マジで誰？」とストレートに聞かれると「ヤダ、ヤダ、ヤダ、大騒ぎするもん」と回答拒否。「うーん、一握り（の人）しかなれないものを目指してる人」とだけ口にしたところで、たかおが「プロ野球選手」、大崎が「シンガーソングライター」、栗谷が「漫画家」と具体的に相手の職業を予想した。

この問いかけに森が「シンガーソングライターと漫画家の間」と答えると、たかおらは「分かった！ 声優」と勝手に想像を膨らませていた。