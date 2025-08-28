◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）

セ・リーグ首位を独走する阪神が今季ワーストの１試合３被弾を食らい、引き分けを挟んだ連勝は「４」で止まった。

先発のドラフト１位・伊原が５回６安打３失点。自身６連敗で７敗目を喫した。２点リードの２回無死二塁。松尾に同点２ランを浴び、４回にはオースティングに勝ち越しソロを献上した。１試合２被本塁打は自身初。降板後に「ストライク先行で攻めていく中で、いずれも高くなってしまったボールをホームランにされてしまいました。先制点を取ってくれた後、すぐ追いつかれてしまい試合の流れをつくることができずに申し訳ないです」とコメントした。

攻撃陣は初回２死二塁。佐藤輝が森唯のツーシームを完璧に捉え、右中間席上段に突き刺した。３試合ぶりとなる両リーグトップ独走の先制３３号２ラン。同トップの打点も８１に更新した。「初回に先制できればチームも勢いづきますし、良い仕事ができたと思います」と振り返った。だが、その後はＤｅＮＡの投手陣の前にゼロ行進。ＤｅＮＡ戦の連勝も「７」で止まってしまった。