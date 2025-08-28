資材置き場で、4人以上の人骨とみられるものが入った袋が見つかっていたことがわかりました。

◇

辺り一面、草木に覆われた閑静な場所。そこには、洗濯機でしょうか、家電や袋に入った木材なども置かれています。

パトカーが止まっており、そのそばでは警察がなにやら話し込んでいる様子も見られました。ものものしい雰囲気につつまれていました。

この場所で、麻袋の中から頭蓋骨などが発見されたということです。

捜査関係者によりますと、土地を管理する男性から「人骨のようなものが捨てられている」と通報があり、警察が確認したところ、4人分の頭蓋骨などが袋の中に入っていたということです。

現場は、神奈川県愛川町。周りはゴルフ場や畑などに囲まれている、資材置き場です。

人骨を見つけた土地の管理者

「入り口をふさいでいたんですよ、あの袋。そしたら中に骨が入っていた。見た瞬間、骨！ 人間の骨」

今月19日、土地を管理する男性が、麻でできた袋4つが不法投棄されているのを発見しました。中を開けると、4つのうち1つの袋に人骨のようなものが無造作に入っていたといいます。

袋に入っていたのは4人分の頭蓋骨のほか、およそ6人分の大たい骨や腕の骨。ほかの3つの袋には、建築資材や資源ゴミが入っていたということです。

近隣住民

「警察はここずっといっぱい、（車両）15台くらい。おとといもすごく来ていて、ただごとじゃないくらい。（このあたりは）知らない人は通らない。ちょっと中入っていくじゃないですか。人通りは少ないですね」

「知らない人がうろうろしているということは、そんなにない。だいたいこのへんの人くらいしか。散歩で歩くといったらやっぱり、みんな知っている人だよね」

基本的に、顔見知りの人しか通らないという場所で見つかった骨。骨には土や泥が付着していて、少なくとも死後10年以上たっているとみられています。

ただ、骨が入っていた麻袋はきれいな状態で、10年以上前のものではないということです。

警察は、何者かが別の場所で土の中から掘り起こしたものを袋に入れて現場に捨てた可能性もあるとみて捜査しています。