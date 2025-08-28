◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

ここまで37試合のリリーフ登板で、防御率0.50と好投を見せていた大西広樹投手が乱調を見せました。この日は3つの四球などで2アウト満塁のピンチを招きました。

先発・吉村貢司郎投手は初回2失点と乱調を見せるも、以降は被安打1に抑える好投。その後には打線が逆転を果たし、6回2失点で1点リードと勝利投手の権利を手に降板となりました。

この1点を守り抜きたい中、マウンドにあがったのは2番手・大西広樹投手。好投を継続しヤクルトから唯一オールスターに選出されるなど躍動を見せています。

しかしこの日は乱調。1アウトから2者連続四球、さらに2アウトから再び四球を許し、2アウト満塁のピンチを招きました。ここで打席に迎えたのは、この日2本のヒットを放っていた中日・上林誠知選手。高津臣吾監督は交代を選択し、大西投手は降板となりました。

続く場面ではルーキー・荘司宏太投手が起用されるも、逆転タイムリーを浴びました。

この日の大西投手の成績は、2/3回で23球を投げ、被安打0、奪三振1、与四球3、2失点となりました。