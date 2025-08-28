人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）が、27日、Instagramを更新。体重の増量に励んでいることを報告し、反響が寄せられている。

【映像】3歳児ほどのウエストがわかるゆりにゃの水着姿

身長162cmでウエストが3歳児ほどのサイズだという47.6cmと公表しているゆりにゃ。2025年8月12日にはInstagramのストーリーズで、体のデータを公開し、体重36.7kg、体脂肪率12.1%であることを明かしていた。

16日の投稿では、「どんな体形でも受け入れて、生きていく。」とコメントし、台湾のプールでのビキニ姿を披露。「どんなゆりにゃも大好き」「ゆりにゃはゆりにゃ！自分らしく生きていけばいい！」などの声が寄せられていた。

「体重増量がんばってます」ダンス動画を公開

27日には「体重増量がんばってます」とつづり、全身が映るダンス動画を公開している。

この投稿には、「増量がんばってる ゆりにゃ様ステキ…応援してます！」「どんな体形のゆりにゃちゃんも世界一美しくて可愛いよ」「無理はしないでください！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）