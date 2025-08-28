卒園目前…最後のチャンスで連絡先ゲットに成功！｜ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない【ママリ】

この物語は、日向(ひゅうが)みゅこ(@myuco_baby)さんが、息子のこーくんと一緒に、オーストラリアで働いているパパの元へと引っ越し、新しい保育園での生活に戸惑いながらも、次第に慣れて楽しく通えるようになるまでを描いたエピソードです。『ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない』第28話をごらんください。

マテオは登園しているものの、なかなかパパやママに会えず、連絡先を尋ねられないみゅこさん。遊ぶ約束をするための連絡ができません。





ロッカーに手紙を残し、なんとか連絡を取ろうとしていた矢先に、マテオのママに会うことができました。

©myuco_baby

©myuco_baby

マテオはあと少しで卒業です。ギリギリのところで、みゅこさんはマテオのママを捕まえることに成功しました。





©myuco_baby

©myuco_baby

しどろもどろで、連絡先を教えてほしいことを訴えるみゅこさん。「もちろんよ！」と、マテオのママは快諾し、連絡先の交換に成功！





©myuco_baby

卒園を間近に、どうにかマテオのママの連絡先をゲットしたみゅこさん。小さくガッツポーズしています。



ですが、連絡先はゲットできても、初回の連絡は、ハードルが高いものだということをすっかり忘れているようです。





新しい環境に親子で挑戦！数々の困難に立ち向かい、成長した我が子

©myuco_baby

©myuco_baby

©myuco_baby

「おとうさんのところに行きたい」という息子・こーくんのひと言がきっかけで、みゅこさんは思い切って単身赴任中の夫を追い、親子でオーストラリアへの移住を決意します。



ところが出発直前、到着日がお父さんの出張と重なっていることが判明。現地に着いてもすぐには家族がそろわず、みゅこさんが一人でこーくんを保育園に連れて行くことになります。日本と違う保育環境に戸惑い、登園を嫌がるこーくん。みゅこさん自身も不安を感じながらのスタートでしたが、少しずつこーくんも園に慣れ、笑顔が戻っていきました。



ところが今度は、国内での引っ越しが決まり、せっかく慣れた保育園ともお別れすることに。再び見知らぬ土地と新しい園での生活が始まり、こーくんはまた登園を渋るようになります。けれど時間が経つにつれ、新しい友達や先生とも打ち解け、安心して通えるようになっていきました。そして、現地での生活にも自信がつき、小学校入学に向けて前向きな気持ちで準備を進めていくようになります。



子どもにとって保育園は、家族以外とつながる初めての「社会」。環境の変化に戸惑うのは当然です。それでも、そばで見守ってくれる大人の存在があれば、子どもは少しずつ環境に順応していけるのだと感じさせてくれます。



みゅこさんとこーくんの経験は、異文化の中でも親子で支え合いながら成長していけること、そして新しい環境の中に安心できる居場所を見つけていけることを教えてくれる心温まるお話です。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）