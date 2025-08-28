「ＤｅＮＡ５−４阪神」（２８日、横浜スタジアム）

阪神が逆転負けを喫した。対ＤｅＮＡ戦の連勝は７で止まり、引き分けを挟んだ連勝は４でストップ。２年ぶりのリーグ優勝に向け、首位を独走する中で小休止となったが、２位・巨人が敗れたためマジックは一つ減って「１１」となった。先発の伊原が５回６安打３失点で７敗目（５勝）。佐藤輝の３３号先制２ランも空砲になった。

試合は阪神が先制した。初回、２死二塁で打席に立った佐藤輝が、バックスクリーン右に豪快２ランを放った。先発・森唯のツーシームを完璧に捉えた一発。３試合ぶりのアーチで本塁打部門に加え、８１打点でリーグ２冠を独走中だ。

「打ったのはたぶんツーシームかな。初回に先制できればチームも勢いづきますし、いい仕事ができたと思います」

幸先良く先制点を奪ったが、先発の伊原が精彩を欠いた。二回、無死二塁から松尾に同点２ランを被弾。同点の四回には先頭・オースティンに勝ち越しソロを浴びた。

五回は無失点に封じたが、勝利投手の権利をつかむことはできなかった。直球が高めに浮くなど制球が定まらずリードを許して降板。「ストライク先行で攻めていく中で、いずれも高くなってしまったボールをホームランにされた。先制点を取ってくれた後ですぐ追いつかれてしまい、試合の流れを作ることができずに申し訳ないです」と唇を噛んだ。

１点ビハインドの六回には、再昇格即登板となった湯浅が知野に２ランを被弾。チームとして１試合３被弾は今季ワーストとなった。また、打線も初回以降、なかなか反撃のチャンスを作ることができず敗戦。今夏のロードは１４勝７敗、１分けの勝率・６６７で終了した。２９日からは久々に甲子園に戻り、２位・巨人との３連戦に挑む。