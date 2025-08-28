¸Íºê¡¦´äÅÄ¹¯¡¦²£»³Åµ¤é¹ë²Ú12¿Í»²Àï¡ÄÂè32²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×
¡¡ÄÌ»»2000¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬½¸¤¦¾·ÂÔ¶¥Áö¡ÖÂè32²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÂè14²ó±àÅÄ¶¥ÇÏÂè4ÆüÌÜ¤ËÁÈ¤Þ¤ì¡¢Âè8¶¥Áö¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¾Þ¡×¡Ê14»þ30Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¡¢Âè9¶¥Áö¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¾Þ¡×¡Ê15»þ05Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¡¢Âè11¶¥Áö¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¾Þ¡×¡Ê16»þ15Ê¬È¯ÁöÍ½Äê¡Ë¤Î3¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏJRA½êÂ°¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡¢²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ä¼ê¤Î»³ËÜÁïºÈµ³¼ê¡¦»³ËÜÀ¯Áïµ³¼ê¡¢Âç°æ¤ÎÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¡¦ºûÀîÍãµ³¼ê¡¢¶âÂô¤ÎµÈ¸¶´²¿Íµ³¼ê¡¢¹âÃÎ¤ÎÀÖ²¬½¤¼¡µ³¼ê¡¦±Ê¿¹ÂçÃÒµ³¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µÊ¼¸Ë¤«¤é¾®ËÒÂÀµ³¼ê¡¢²¼¸¶Íýµ³¼ê¤Î·×12Ì¾¡£¤¤¤º¤ì¤âÄÌ»»2000¾¡°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëÌ¾¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÊ¼¸Ë¶¥ÇÏ¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×³«ºÅ¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É12Ì¾¤¬½¸¤Þ¤ë2000¾¡°Ê¾å¤ÎÌ¾¼ê½¸¤Þ¤ë
¡¡¶¥Áö¤Ï12¿Í¤Îµ³¼ê¤¬ÃêÁª¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¡¢³Æ¼«3¶¥Áö¤Ë½Ð¾ì¡£Ãå½ç¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£1Ãå¤Ï20ÅÀ¡¢2Ãå15ÅÀ¡¢3Ãå13ÅÀ°Ê²¼¡¢12Ãå¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æ±ÅÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¾å°ÌÃå½ç¤äºÇ½ª¶¥Áö¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½ç°Ì¤òÊ¬¤±¤ë¡£
¡¡JRA½êÂ°¤Î¾·ÂÔµ³¼ê¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¡ÉéÉþ¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡ÖÆ¹ÀÄ¡¦ÀÖÀ±¤Á¤é¤·¡¢ÂµÀÄ¡×¡¢´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤Ï¡ÖÆ¹Çò¡¦ÀÄë§¡¢ÂµÇò¡×¡¢²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤Ï¡ÖÆ¹¹õ¡¦Âµ¹õ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ³¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£