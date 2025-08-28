»ÔÀî±îÇ·½õ¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡È»ö·ï¸½¾ì¡É²þÁõ¤·¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂæËÜ¼¹É®Êë¤é¤·¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¡ÉÁÀ¤¦¤âÈ¿´¶¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¡¡8·î27Æü¡¢¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤¬²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî±îÇ·½õ¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤«¤éÌó2Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2023Ç¯5·î¡¢±îÇ·½õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î»ÔÀîÃÊ»ÍÏº¤µ¤ó¡¢Êì¿Æ¤Î±ä»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Âð¤Ç°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë±îÇ·½õ¤µ¤ó¤À¤±À¸¤»Ä¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«»¦Öó½õ¤Îºá¤ÇÆ±Ç¯11·î¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¸å¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô¤¤»Ï¤á¤¿¼Æ¸¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡È¸½¾ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¤«¤éÍÎÉ÷¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¾Ê¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î²ÎÉñ´ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÂæËÜ¤ò¼¹É®Ãæ¤È¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±é½Ð¤È¸½Âå¤Î´¶³Ð¤äµ»½Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¶¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÃÝ¤Î´Î¤¤¤ê´ë²è¤Ç¡¢Áí¹ç±é½Ð¤È½Ð±é¤ò±îÇ·½õ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¾å±éÃæ»ß¤Ë¡£º£²ó¤ÏÎ¢Êý¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ407²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¶½¼ý280²¯±ß¤Ç3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±îÇ·½õ¤ÎÂæËÜ¼¹É®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈ¿´¶¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ö»ö·ïÁ°¤Î±îÇ·½õ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿Íµ¤¤È±îÇ·½õ¤µ¤ó¼«¤é¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤«¤é¤â½¸µÒ¤âÁÀ¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢µ´¤È¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë·ì¤ß¤É¤í¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤â¡È»à¡É¤¬ÉÑÈË¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÈò¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Ï¡¢¤¢¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½ã¿è¤Ê²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤â¡Øµ´ÌÇ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±îÇ·½õ¤µ¤ó¤¬°·¤¦¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±îÇ·½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹üÆ¡ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íü±à¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢Æ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£