お弁当リクエストに応えたら→子どもたちの反応にキュン！「やるね」「かわいいお弁当」【ママリ】

ちょっとしたことが心の支えになる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの幸せあふれる投稿です。金曜の朝というと、疲れがピークなころ。そんな朝に夫と子どもたちのためにお弁当を作ったトリッシュさん。並べられているお弁当を見た子どもたちの反応はいかに…？

家のことはママがやって当たり前。そんな風に思われがちですが、ママだって疲れるし時には面倒くさいなと思うことがありますよね。それでも家族のためにどうにか頑張っているというのが本音ではないでしょうか。ちょっとしたことに感謝してもらえたり、頑張りに気付いてもらえるということがママにとって大きな心の支えになるものですよね。





トリッシュ(@torish935)さんが投稿していたのは、ある金曜の朝の1枚。さまざまな大きさのお弁当箱には幸せがたくさん詰まっていました。

金よう日。今日は子供のお稽古事イベントで、弁当持って遠足へ🎶 子供達のリクエストを全部詰め込んだお弁当✨ この並びを見た子供達の嬉しそうな顔が、疲れも吹っ飛ぶ喜びに🤭❤️「わ！パパ弁当とお揃いだ😆」「塩サバサイコー！」「目が可愛い❤」と子供達🥹お弁当を作る喜び、噛み締めたよ🥰

大きさも色もそれぞれ違うお弁当箱に彩り豊かなおかずが並び、ウインクしている様子がかわいいですよね。この日は遠足のために子どもたちのお弁当も作ったというトリッシュさん。4人分を作るのは相当大変だったと思いますが、並べられたお弁当を見た子どもたちのリアクションが最高すぎますよね。これは作り甲斐がありますし、また頑張ろうと思えますよね。



この投稿に「塩サバの美味さわかるとは、やるねい😋」や「いつもかわいいお弁当～😋」といったコメントがついていました。確かに塩サバ好きなとはなかなか渋いですよね。お弁当は開けてみるまでのお楽しみもいいですが、こうして最初に中を見せるとリアクションが見られていいものですね。作ってくれた人への感謝やうれしい気持ちは素直に伝えようと改めて思わせてくれる、ほっこりとした気持ちになる投稿でしたね。

