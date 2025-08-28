『キミとアイドルプリキュア♪』5人でキメ技! 「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」
バンダイは、『キミとアイドルプリキュア♪』より「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」(6,930円)を8月30日に発売する。
8月30日発売「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」(6,930円)
「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」は、『キミとアイドルプリキュア♪』に登場する5人のプリキュアが持つおそろいのバトン。プリキュアステージリボンをつけて、5人ステージ曲に合わせてキメ技を出すことができる。
バトンを振ると、トップのハート型パーツが回転し、光と音に合わせて、バトンを回すアクションが楽しめる。本商品はすべてのリボンを認識し、セットするリボンによって、光の色や音声が変わる。
全6曲の音楽に合わせ、バトンを振って遊べる「ステージモード」、光の色の変化やアイドルプリキュアのセリフを楽しめる「バトンモード」、キュアアイドルの声に合わせて踊れる「レッスンモード」、バトンを振って今日の運勢を占える「占いモード」と、全4種のミニゲームも搭載。
セット内容は、キラッキランリボンバトン1個、プリキュアステージリボン1個。
(C)ABC-A･東映アニメーション
