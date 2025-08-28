記録的な大雨から半月以上。熊本市のアーケード街では、いまだ影響が続いている場所があります。

今回の大雨では、熊本最大の繁華街下通アーケードも、約100メートルにわたって水に浸かりました。

アーケードからほど近いこちらのビルには、勢いよく水が押し寄せました。その後、地下へと続く会談は見えなくなっています。20日、地下にある飲食店を訪ねると…。





花木瞳記者リポート「湧き水を排出するモーターが壊れてしまったということで、店の下からポンプを使って水をくみ上げる作業が24時間体制で続いています。」以前から地下に水が湧いていてポンプで排水していましたが、大雨の影響で水をくみ上げるモーターが故障。食器や酒瓶などの片付けが進められていました。

そして、記録的大雨から2週間以上が経った28日。



平井友莉アナウンサーリポート「熊本市中央区のビルでは、現在もこのように地下からポンプを使って排水が行われています。」

ビルを管理する不動産会社によりますと、復旧の見通しは立っておらず、修理が済むまで排水を続けるということです。

店のオーナーは、この場所での再開は諦め、移転を考えているといいます。



熊本県内では、記録的大雨で１８棟が全壊、１３１棟が半壊の被害を受け、２８３０棟が床上浸水、３７９８棟が床下浸水の被害を受けています。



熊本県弁護士会では、被災した人やその家族を対象に無料相談会を開いています。

相談は、県内８か所の法律相談センターで対面で行われており、電話での事前予約が必要です。

平日の午前９時から午後５時までで、０９６－３２５－０００９です。



県弁護士会では、

▽住居や事業所の賃貸料金に関するトラブル

▽漂着物に関する相談

▽今後は、新築やリフォーム関するトラブルも増えてくる可能性もあるとしています。