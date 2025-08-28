制服姿の愛宕を立体化。「アズールレーン」より「愛宕【学園トロイメライ】」が2026年9月に発売
(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ウェーブは、フィギュア「愛宕【学園トロイメライ】」を2026年9月に発売する。価格は22,800円。
本商品は「アズールレーン」のキャラクター「重巡洋艦“愛宕”」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替え衣装「学園トロイメライ」の姿で立体化されている。
スカートからのぞくストッキングから、口元近くの右手の繊細な指の表現など繊細に造形され、ふんわりした黒髪はクリアパーツを使用され上品な仕上がりとなっている。
スケール：1/7
サイズ：全高約135mm
(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。