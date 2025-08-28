【愛宕【学園トロイメライ】】 2026年9月 発売予定 価格：22,800円

ウェーブは、フィギュア「愛宕【学園トロイメライ】」を2026年9月に発売する。価格は22,800円。

本商品は「アズールレーン」のキャラクター「重巡洋艦“愛宕”」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替え衣装「学園トロイメライ」の姿で立体化されている。

スカートからのぞくストッキングから、口元近くの右手の繊細な指の表現など繊細に造形され、ふんわりした黒髪はクリアパーツを使用され上品な仕上がりとなっている。

愛宕【学園トロイメライ】

2026年9月 発売予定

価格：22,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約135mm

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。