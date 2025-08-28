日産元商品企画室長 坂井滋氏

日産自動車の再建計画を託されたのが、社内横断の３００人からなるクロス・ファンクショナル・チーム（ＣＦＴ）だ。破綻寸前に追い込まれた四半世紀前も同様に、現場主導で起死回生を成し遂げた。中核を担ったのは、リーダー役の９人の「パイロット」。その１人である坂井滋・元商品企画室長に教訓を聞いた。

─１９９０年代に経営危機に陥った原因は。

「バブル崩壊後に国内の営業赤字が累積し、海外の生産拠点を急激に増やしたことで投資の回収が遅れ、巨額の有利子負債を抱えた。経理から『１０年以内に日産は倒産する』とも言われた。生産体制の見直しなどやるべきことは分かっていながら、過去のやり方やしがらみにとらわれ、実行できなかった。日産がつぶれるはずがないと過信し、会社全体が『ゆでガエル』状態になっていた」

─課題ごとに九つのＣＦＴが立ち上がり、坂井さんは「事業の発展」のパイロットに選ばれた。

「パイロットは本来業務を持ちながら部門を横断する自在な存在で、トップダウンとボトムアップを組み合わせた運用が特徴だ。縦ではなく、横からの視点で改革案を定量化し、カルロス・ゴーン社長（当時）に提案した」

─当時の再建計画「日産リバイバルプラン（ＮＲＰ）」を主導したゴーン氏の手腕をどう評価するか。

「彼は天才的なコストカッターだった。利益志向を徹底し、組織の末端まで問題意識を共有した。改革を自発的に取り組ませる手法も巧みで、必ず三つを問われた。『部署の問題は何か』『何を改善すれば現状が好転するか』『日産に対してどんな貢献できるか』だ。答えると、即座に実行を求められた」

─ＮＲＰで日産はどう変わったか。

「一番大きかったのは、社員がやるべきことをやれば結果を出せるという自信を身につけたことだろう。問題解決の手法として社内でマニュアル化され、社員教育にも生かされた」