SNSのグループ内で母親のアカウントが特定され晒しものに!!中学生SNSの実態と親の投稿の責任【作者に聞く】
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。今春、次男くんはピカピカの小学校1年生になったばかりだが、長男くんはもう中学生。これは2023年の秋に長男くんがスマホデビューした際のお話である。中学生のスマホの中には、大人も驚愕する世界が広がっていた…!!「そろそろ子どもにスマホを持たせようかな…」と検討しているママ必見のお話である。
漫画『中学生のSNSグループに親のアカウントが晒された話』は、作者のヨカさんが中学生の長男のスマホデビューを通して体験したリアルな出来事を描いた作品だ。
長男がスマホを持ち始めて間もなく、学校の同級生が集う「1年団グループ」に招待された。しかしそのグループ内で、「親のSNSアカウントを特定する」という信じがたい事態が発生したという。長男からその画面を見せられたヨカさんは、思わず言葉を失った。
このエピソードを漫画にした理由を聞いてみると、「SNSで子供が不安に思ったとき、『もしこんなことがあったときにどうするのか？』をあらかじめご家庭で話し合っておくと、目撃したときに冷静な判断ができるのではないかと思い投稿しました」と語るヨカさん。さらに「子供に憶測で語ることの危うさを教える前に、大人がネットマナーを守る姿勢を見せなければ」とも話す。
自分たちは大人は顔を出し、子供のことを自由に語る一方で、子供には「顔出し禁止」と矛盾したルールを押しつける。そんな理不尽さに子供が違和感を持つのは当然だと指摘する。
ヨカさんのSNSポリシーは「日常を見せても隙を見せない」だ。かつて意匠や肖像権を厳しく扱う職場にいた経験から、投稿でも個人情報取り扱いには注意を払っているという。本作についても「実際の文面はもっとエグいです」と語るようにヨカさんはあえて内容をオブラートに包みながらも、現代のSNS利用の危うさをしっかりと伝えてくれる。「ラストにゾッとした…」というコメントもある本作、思春期のお子さんの保護者だけではなく多くの人に読んでもらいたい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
