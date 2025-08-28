「国際クルーズ船管理」など29専攻を大学に新設―中国

中国教育部が8月28日に明らかにしたところによると、同部は高等教育における専攻の調整と改善を加速しており、「国際クルーズ船管理」など29の専攻を新設します。

低空域を利用した経済の分野では、清華大学、北京航空航天大学などで、これまで学科目録になかった「低空域技術と工学」という1級学科を設置し、南京航空航天大学などでは関連する2級学科を設置することを支持します。教育部は「年内の学科立ち上げ」と「年内の学生募集」を実現して、不足している人材を最も迅速に補う考えです。

教育部が改訂を発表した「普通大学学部課程専攻目録（2025年）」によれば、今回の改訂では特例として設置する専攻の「低空域技術と工学」以外にも、「国際クルーズ船管理」、「健康と医療保障」、「スマート視聴工学」など経済と社会の発展に必要な29種の学部課程での専攻が新設されます。

統計によれば、中国全国の大学で2024年度に、学部課程での専攻が1839種新設されました。逆に、社会のニーズに適応しない専攻が存在する問題の改善策として、1428種の学部課程の専攻が廃止され、2220種の学部専攻課程で学生の募集を停止しました。

中国ではまた、人材需給の矛盾を解決するために教育部が中心となって設立した国家人材需給マッチングビッグデータプラットフォームの試験運用が始まりました。このプラットフォームの目的は、将来の人材需要を正確に予測し、大学の学科および専攻の設置、学生の就職に科学的な参考を提供することです。（提供/CRI）