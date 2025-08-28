ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が28日、約2カ月ぶりに1軍に合流した。遠征先の千葉で自主練習を行い、フリー打撃などで調整。29日のロッテ戦（ZOZOマリン）から出場選手登録される見込みだ。

チームは首位ながら、1ゲーム差の2位日本ハムと激しい優勝争いを繰り広げている。その最中の合流となるだけに「自分の調子とか体（の状態）とかではない。チームのために、自分ができる100％の動きをする」と決意を込めた。

今季は右脇腹を痛めて7月3日に出場選手登録を外れた。8月12日に実戦復帰したが、23日の2軍戦で右膝に自打球を当てて途中交代。痛みが残る中で「かなり痛いけど大丈夫」と直訴し、26、27日も2軍戦に出場して1軍に合流した。

2軍戦の打率は2割3分8厘。決して万全ではない。戦線離脱中には野村勇らが三塁に入って活躍し、成績はV字回復した。「うらやましい気持ちはすごく大きかった。やると決めた以上、何の言い訳もできないし、しっかりチームの勝ちに貢献したい」と誓う。

小久保裕紀監督も「優勝するには彼の力が必要。9月に大暴れして月間MVPを取ってほしい」と期待する。昨年のリーグ優勝にも貢献した貴重な戦力がいよいよ帰ってくる。（小畑大悟）