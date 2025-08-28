“財布の中身が足りない”…義実家同居中の妊婦が抱える「密かな不安」｜家のお金が消えていく【ママリ】

妊娠7か月のさゆり。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんのため、ささやかな幸せを築いていたはずだった。だが、ある日を境に、家のお金が不自然に消え始める。家計に無関心な夫、金遣いの荒い義母。最も身近な家族の中に潜む犯人。このままでは、新しい家族を迎えるどころか、今の生活さえ崩壊してしまう。愛する家族への疑念を抱えながら、さゆりはたった一人、真実を暴くために立ち上がる。『家のお金が消えていく』をごらんください。

このお話の主人公は、妊娠中のさゆり。夫は家計に無関心、義母は浪費家。穏やかな日常が続く中、財布や隠し場所からお金が消えていることに気づき、不穏な予感に苛まれる。

出産に備えて、家計の管理を頑張る日々

「ふぅ、今日も1日、無事に終わったわ」



さゆり(32)は、大きくなったおなかをそっと撫でながら、リビングのソファに深く身を沈めた。現在妊娠7か月。もうすぐ新しい家族が増える。その喜びと同時に、漠然とした不安も感じていた。出産に備えて、ちゃんとお金の管理をしておかなきゃ。そう強く思っていた。



夫の学(33)はマイペースで、お金のことには無頓着だ。家計のことはすべて私任せ。いや、任せているというより、面倒くさがって見て見ぬふりをしている、と言った方が正しいかもしれない。

義母のお金の使い方が不服

「学くん、今月の家計簿、見てくれる？」



私がそう声をかけると、学はスマホから目を離さずに「ああ、後で見るよ」と生返事をする。その「後で」が、いつになったら来るのか。何度か催促しても、結局はうやむやになってしまうのが常だった。だから、私は一人で黙々と家計簿をつけ続けていた。子どものためにも1円たりとも無駄にしたくない。「しっかり貯金する」それが、今の私の最大の目標だった。



義母(72)は、私たち夫婦と同居している。学の母親だから、もちろん大切に思っている。でも、正直言って、義母のお金遣いには頭を抱えることが多かった。毎月のように「ちょっと貸して」と頼まれ、その度に家計は厳しくなる。学は「仕方ない」と済ませるけれど、私にとっては切実な問題だ。



「さゆりちゃん、今日スーパーでね、特売の高級和牛があったのよ！思わず買っちゃったわ！」



義母がうれしそうに話すのを聞きながら、私は心の中でため息をついた。特売とはいえ、高級和牛。そんなの食べる必要ある？



「あら、おいしそうですね」



精一杯の笑顔でそう返しながらも、私の脳裏には、少しずつ減っていく貯金額がちらついていた。

ある日抱く違和感

そんなある日、私は妙な違和感を覚えるようになった。財布の中身が、どうも合わないのだ。最初は気のせいかと思った。自分がどこかで使ったのを忘れているだけだろう、と。でも、それが一度や二度ではない。封筒に入れて隠しておいたへそくりまで、なぜか減っているような気がした。



「まさか……」



この家には、私と学、そして義母しかいない。誰かが、私のお金を盗んでいるなんて、考えたくもなかった。でも、この不穏な感覚は、日を追うごとに強くなっていった。私の穏やかな日常に、得体の知れない影が忍び寄っているような、そんな不安に苛まれ始めていた――。

あとがき：疑惑の始まり

幸せな日常が、突然の謎によって揺らぎ始める第1話。お金がなくなるという小さな違和感は、さゆりの心に、夫や義母への不信感を芽生えさせます。この不穏な出来事の裏に隠された真実とは？そして、さゆりは大切な家族とどう向き合うのか。物語はここから加速していきます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）