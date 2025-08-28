¡ÖÌÜ¤¬¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×ÁÄÉã¤Ï¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤â¡ÄàÌò¼Ô°ì²È¤Î¿·À±á15ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
·ì¶Ú¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢15ºÐÇÐÍ¥
¡¡ÁÄÉã¤ÏÂçÊªÇÐÍ¥¡¦¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤â¡Ä¡£15ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö#Ï©ÃÏÎ¢¤Æ¤£¡¼¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»±¤òº¹¤·Ï©ÃÏÎ¢¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄàèÇ·Í¤(15)¡£Âç¿Í¤È¾¯Ç¯¤¬Æ±µï¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤Ï·ì¶Ú¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÌ¤Ê¤Î¤â¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÌÜ¤¬¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡àèÇ·Í¤¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Ë¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó(µýÇ¯71)¡¢Éã¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¸¶ÅÄ·öÂÀ¤ò»ý¤Á¡¢Êì¤Î»Ð¤¬º´Æ£¹À»Ô¤ÎºÊ¡£22Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥µ¥Ð¥«¥ó SABAKAN¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£