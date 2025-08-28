¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÃåÁé¤»¤À¡×ÂçÃÀ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÇÁ¤¯¡ÄàËÛÊü¥·¥ç¥Ã¥Èá¸µHKT48ÅÄÃæÈþµ×¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×
¶»¸µÂçÃÀ¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ömiclub¤Î¥°¥Ã¥ººîÉÊ»£¤ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Æ¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤ªÉ±ÍÍ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÃåÁé¤»¤À¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢Åê¹Æ¤«¤é1Æü¤Ç2.4Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£