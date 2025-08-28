お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が28日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。3歳の息子の成長について語った。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!26」で、今回は女優・伊藤沙莉、イモトをゲストに迎えた。今回のテーマは「夏の終わりの花火ゴチ」とし、設定金額は1万8000円で行われた。

食事中でのトークで、3歳の息子の成長を感じることについて聞かれると「最近は正義感みたいなことが芽生えてきて」と明かした。

「正義感」が芽生えたと思った瞬間については「スーパー（マーケット）にいっぱいチャリンコ（自転車）がバーッて並んでるじゃないですか。たまに5台ぐらい風か何かで倒れてて…そういうところを息子が“ママ直そうよ”って」と振り返った。

息子からの言葉に「そう言われたら、まぁね、やるしかない」と自転車を直すものの「息子は危ないから。（自転車を）起こせないので、結果…私一人で…」と大変なことを伝えた。

さらに「ルールとかを今、保育園で教わるので。ちょっと厳しいところがあって、細かいというか。セルフレジとかで並ぶ足跡のマークあるじゃないですか。あそこちょっとでもズレるとめっちゃ怒ってくる」と息子から注意されることを明かして、出演者たちの笑いを誘った。