Minimalの秋限定アフタヌーンティー♡和栗とチョコの贅沢体験

秋の訪れとともに、Minimalが贈る特別な「チョコレートアフタヌーンティー vol.7」が、麻布台ヒルズ店で期間限定開催されます。主役は茨城・笠間の和栗と濃厚チョコレートが織りなす「和栗のモンブラングラスパフェ」。旬の栗の甘みとカカオの奥行きが重なり合い、爽やかな柑橘やスパイスがアクセントに♡三段スタンドのスイーツやセイボリーとともに、五感で味わう贅沢な秋のティータイムを堪能してみませんか。

和栗とチョコが重なる特別パフェ

今回のアフタヌーンティーの目玉は「和栗のモンブラングラスパフェ」。ガーナ産カカオのアイスをベースに、丸ごとの和栗や生クリーム、フルーティなチョコレートクリームを重ねています。

仕上げには温州みかんピューレとスパイスを効かせたメレンゲを添え、栗の甘さを爽やかに演出。秋だけの多層的な味わいは、Minimalならではの奥深いデザートです。

三段スタンドのスイーツとセイボリー

1段目は「和栗モンブランの生ガトーショコラ」や「フランボワーズのタルト」など、チョコレートの風味を活かしたスイーツ。

2段目には「ブラックベリーソルベ」や「カカオニブスナック」など軽やかな品が並びます。

3段目は、チョコレートソース「モレ」を使ったタコスや、カカオニブを合わせたサラダ、チーズトーストなど。スイーツとセイボリーの絶妙なバランスで、最後まで飽きずに楽しめます♪

チョコレート食べ比べ＆ドリンク

Minimalが誇る6種のチョコレートやカカオを単体で味わえる「食べ比べプレート」も魅力。産地や製法の違いで変化する果実やナッツのような香りを体験できます。

ドリンクは、紅茶専門店「Uf-fu」が直輸入するダージリンや、焙煎紅茶、スペシャルティコーヒーから選択可能。チョコレートとのマリアージュで、特別なティータイムがさらに華やぎます。

秋のご褒美にMinimalの特別アフタヌーンティーを

和栗のモンブラングラスパフェを中心に、スイーツからセイボリーまで幅広く楽しめる「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.7」。

ひと口ごとに広がるカカオの奥深さと旬の和栗の甘みが、秋ならではの豊かな余韻を残します。価格は7,900円（税込）、ティーまたはコーヒー付き。

提供は2025年10月1日～11月30日までの限定開催です。秋のひとときを彩る贅沢なティー体験を、ぜひ大切な人とシェアしてみてはいかがでしょうか♡