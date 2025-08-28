A賞：「おきにいりをいれよう☆カードホルダー」

写真拡大

　『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』を題材にしたハズレなしのくじ「セガ ラッキーくじ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜』」が、9月5日（金）から、「ローソン」などで発売される。

【写真】なりきりを満喫！　懐かしの「ピタT」などアイテム一覧

■ラブとベリーの世界が再び！

　今回発売される「セガ ラッキーくじ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜』」は、2024年に展開された「セガ ラッキーくじ』オシャレ魔女 ラブ and ベリー』」が一部のデザインをリニューアルして登場するハズレなしのくじ。

　ラブ賞の「ピタTガール Tシャツ」、ベリー賞の「ピチッと黒T Tシャツ」のほか、B賞には「オシャレにきめるよ！ リストバンド」が用意され、ラブとベリーになりきれるアパレルアイテムが勢ぞろいする。

　また、A賞「おきにいりをいれよう☆カードホルダー」、C賞「ドレスアップ　アクスタキーチェーン」、D賞「かわいくかざっちゃお☆カードケース」、E賞「いつもいっしょ　クリアファイルandステッカーセット」、F賞「またあえたね　オシャレまほうカードセット」など、キュートな雑貨アイテムもそろう。

　さらに、くじの最後の1枚を引いた人がもらえるラストラッキー賞には、スペシャルアイテムカード「マジカルタイムプラスカード」をモチーフにした目覚まし時計を提供。懐かしさとときめきが詰まったラインナップは、ラブベリファン必見だ。