『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』セガ ラッキーくじに再登場！ ピタTやリストバンドなどを展開
『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』を題材にしたハズレなしのくじ「セガ ラッキーくじ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜』」が、9月5日（金）から、「ローソン」などで発売される。
【写真】なりきりを満喫！ 懐かしの「ピタT」などアイテム一覧
■ラブとベリーの世界が再び！
今回発売される「セガ ラッキーくじ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜』」は、2024年に展開された「セガ ラッキーくじ』オシャレ魔女 ラブ and ベリー』」が一部のデザインをリニューアルして登場するハズレなしのくじ。
ラブ賞の「ピタTガール Tシャツ」、ベリー賞の「ピチッと黒T Tシャツ」のほか、B賞には「オシャレにきめるよ！ リストバンド」が用意され、ラブとベリーになりきれるアパレルアイテムが勢ぞろいする。
また、A賞「おきにいりをいれよう☆カードホルダー」、C賞「ドレスアップ アクスタキーチェーン」、D賞「かわいくかざっちゃお☆カードケース」、E賞「いつもいっしょ クリアファイルandステッカーセット」、F賞「またあえたね オシャレまほうカードセット」など、キュートな雑貨アイテムもそろう。
さらに、くじの最後の1枚を引いた人がもらえるラストラッキー賞には、スペシャルアイテムカード「マジカルタイムプラスカード」をモチーフにした目覚まし時計を提供。懐かしさとときめきが詰まったラインナップは、ラブベリファン必見だ。
