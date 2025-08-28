¼ó°Ìºå¿À¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡¢Ï¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤ë¡¡²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É½ª¤¨¤ÆÃù¶â7¤ò¾åÀÑ¤ß
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4¡½5DeNA¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¼ó°Ìºå¿À¤ÏDeNA¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤ÀÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤ò14¾¡7ÇÔ1Ê¬¤±¡¢¡ÖÃù¶â7¡×¤Ç½ª¤¨¤¿¡£29Æü¤«¤éËÜµò¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤Î33¹æ2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£9²ó¤ËÁê¼êÍÞ¤¨¤ÎÆþ¹¾¤ò¹¶¤á¤Æ1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î°Ë¸¶¤¬2²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¾¾Èø¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµö¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÅòÀõ¤¬ÃÎÌî¤Ë1»à°ìÎÝ¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤Ø2¥é¥ó¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÎ×¤ó¤À2²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¶·â¡£9ÈÖ¡¦°Ë¸¶¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é¥¹¥¯¥¤¥º¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÂç¤¤¯³°¤µ¤ì¤Æ¼ºÇÔ¡£¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤«¤é°Ë¸¶¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤¬¹¥Ä´¤ÊÃæÌî¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¡¡