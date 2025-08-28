「ダイソー」の“ディズニーハロウィングッズ”が超かわいい！ 仮装したミッキーマウスたちの巾着袋など登場
「ダイソー」は、8月から、ディズニーデザインのハロウィングッズを全国の店舗で販売中。公式Instagramでは、商品のラインナップが公開されている。
【写真】小物入れに便利な巾着袋もかわいい！ 「ダイソー」のディズニーグッズ詳細
■妖しくもかわいいデザイン
「ダイソー」では、仮装したミッキーマウスをはじめ、『眠れる森の美女』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をデザインにあしらったグッズを展開中。
例えば、ミッキー＆フレンズがヴァンパイアや魔女のコスチュームをまとった妖しくもかわいいイラストを使った「巾着袋」は、小物やもらったお菓子を入れるのにぴったり。また、ハロウィンネイルをセルフで楽しめる「ネイルシール」なども並ぶ。
そのほか、『眠れる森の美女』のステッカーや、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをデザインした「ガーランド」といったお部屋をハロウィンムードにしてくれる装飾アイテムも多数。
ディズニーキャラクターがハロウィンをより盛り上げる楽しいラインナップがそろう。
引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）
