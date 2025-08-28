「ダイソー」のディズニーハロウィングッズ　※「ダイソー」Instagram

写真拡大

　「ダイソー」は、8月から、ディズニーデザインのハロウィングッズを全国の店舗で販売中。公式Instagramでは、商品のラインナップが公開されている。

【写真】小物入れに便利な巾着袋もかわいい！　「ダイソー」のディズニーグッズ詳細

■妖しくもかわいいデザイン

　「ダイソー」では、仮装したミッキーマウスをはじめ、『眠れる森の美女』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をデザインにあしらったグッズを展開中。

　例えば、ミッキー＆フレンズがヴァンパイアや魔女のコスチュームをまとった妖しくもかわいいイラストを使った「巾着袋」は、小物やもらったお菓子を入れるのにぴったり。また、ハロウィンネイルをセルフで楽しめる「ネイルシール」なども並ぶ。

　そのほか、『眠れる森の美女』のステッカーや、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをデザインした「ガーランド」といったお部屋をハロウィンムードにしてくれる装飾アイテムも多数。

　ディズニーキャラクターがハロウィンをより盛り上げる楽しいラインナップがそろう。

　引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）