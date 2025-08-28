shallm、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第6話エンディング主題歌をデジタルリリース「小さな幸福を運ぶ応援歌になれたら」
作詞作曲を自ら行うlia (Vo)のバンドプロジェクトshallmが9月4日、現在放送中のドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第6話エンディング主題歌「コンビニアイス」をデジタルリリースすることが決定した。最終話となる第6話は9月4日に放送される。
「コンビニアイス」は、同ドラマの最終話となる第6話のために書き下ろした新曲だ。冴えない日常や見えない不安が積もる日々の中、それでも明るい未来の兆しを感じさせてくれる歌詞と爽やかなサウンドが印象的な仕上がりとなった。
なお、9月2日21:30から放送のshallm初の地上波レギュラーラジオ番組TOKYO FM『シャルム・ワンダー・スペース』にて「コンビニアイス」フルサイズ音源がどこよりも先駆けて先行公開される。以下に「コンビニアイス」に関するshallmのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「完璧じゃない今日を連れて歩くとき、空の広さや風の強さが、そっと味方をしてくれる気がします。手軽に手を伸ばせる『コンビニアイス』のように、日常のどこかで小さな幸福を運ぶ応援歌になれたら幸いです」
──lia
◆ ◆ ◆
■デジタルシングル「コンビニアイス」
2025年9月4日(木)配信開始
配信リンク：https://shallm.lnk.to/cvs_icePR
●shallmレギュラーラジオ番組TOKYO FM『シャルム・ワンダー・スペース』
https://audee.jp/program/show/300010504
■ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』
放送日時：毎週木曜 深夜0時58分 ※初回は7/31
放送エリア：CBCテレビローカルエリア放送 ※ほか調整中
※チューリップテレビにて8/8(金)深夜1時53分より毎週放送決定
配信：TVerにて見逃し配信 https://tver.jp/series/sr6aeovy8g1
製作：API／CBCテレビ
製作著作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会
脚本：児玉雨子 花田麻衣子 ほか
演出：今和紀
©『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会
キャストビリング：島崎遥香 ISSEI 渋谷謙人 福田沙紀 山谷花純 片山萌美 花田優里音 ／ 中山優馬
原作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』
ヤチナツ／DPNブックス（コミックなにとぞ）
・公式サイト：https://hicbc.com/tv/moshiren/
・公式 X：@cbc_dramatrip
・公式 Instagram：@cbc_dramatrip
・公式 TikTok：@cbc_dramatrip
■＜shallm ONEMAN LIVE 〜 No Sweetness Within 〜＞
2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)
当日 ￥7,000(税込／ドリンク代別)
席種：全自由
券種：紙／電子チケット併用・同行者登録なし
発券日：公演日1週間前
年齢制限：未就学児入場不可
枚数制限：FC先行は2枚まで／以降の先行と一般発売は4枚まで
チケット詳細 https://shallm.jp/
■ライブ／イベント出演情報
＜LIVEHOLIC 10th Anniversary series〜Diva〜＞
9月24日(水) 東京・下北沢LIVEHOLIC
open18:30 / start19:00
出演：sajou no hana / shallm / IneedS(O.A.)
https://t.livepocket.jp/e/diva250924
※SOLD OUT
■FC『sh/room(シャルーム)』
オフィシャルサイト：https://shallm.jp/
入会：https://shallm.jp/about/membership
▼会費
月額：550円(税込)
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。
年会費：6,050円(税込)
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
▼オフィシャルサイトコンテンツ
NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY、SCHEDULE
▼ファンクラブコンテンツ
TICKET、MOVIE、GALLERY、BLOG
■FC『sh/room』会員限定ミニライブ＜扉の向こうにいるのは＞
日時：2025年10月5日(日) 東京都民教会
東京都世田谷区代田5丁目35‐2
open17:00 / start17:30
▼チケット
￥4,000(税込)全席指定
※未就学児入場不可
※会場は教会の為、ミネラルウォーター(ペットボトル)のみお持ち込み可能です。会場での販売もございません。
※近隣は住宅街となっておりますので集合時間直前にご来店ください。開場の10分程度前から入場整理を開始いたします。それ以前の時間に会場前に溜まる行為はご遠慮ください。
※会場(教会)への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
