29日（金）は、東北北部から北海道は秋の気配が感じられますが、東北南部から西日本は厳しい暑さ、猛烈な暑さになるところが多いでしょう。そして、この猛暑がまだまだ続きます。

■週間予報

東北南部から西日本ではこの先1週間も最高気温が35度以上の日も多く、特に30日（土）、31日（日）と9月2日（火）は39度まで上がるところもありそうです。そろそろ新学期もスタートしていますが、学校生活の中での熱中症にも警戒してください。

日本テレビのカメラが捉えた貴重な映像をご紹介します。東京湾、千葉・勝山沖の海中です。サンゴから丸いピンク色の粒が浮き上がっているのが分かります。これはサンゴの卵が入ったカプセルです。

東京湾でサンゴの産卵が始まっています。東京湾でサンゴの産卵が観察できたのは、およそ30年ぶりということで、とても貴重な映像です。

専門家によりますと、温暖化や黒潮大蛇行などの影響で水温が上がったことにより、南の方に生息するサンゴや魚の種類が増えているそうです。今回、産卵したサンゴの面積は当時よりおよそ4倍に広がっていたということです。