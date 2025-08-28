◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 阪神(28日、横浜スタジアム)

DeNAは逆転勝利で、先月4日からの阪神戦の連敗を7で止めました。

先発はこの日1軍登録され、今季初登板となった森唯斗投手。しかし初回、1アウトから熊谷敬宥選手に2ベースを打たれると、佐藤輝明選手に甘く入ったカットボールをカットボールを完璧に捉えられ、第33号2ランホームランを浴び、いきなり2点の先制を許します。

それでも打線が2回に反撃。先頭の宮粼敏郎選手がフェンス直撃の2ベースで出塁すると、続く松尾汐恩選手が自身約3か月ぶりとなる、レフトスタンド上段への第4号２ランホームランを放ち、同点に追いつきます。

また4回には、オースティン選手も第6号ソロホームランを放ち、勝ち越しに成功。援護をもらった森投手は2回以降は無失点の投球を見せ、5回2失点で勝ち投手の権利を持って降板します。

6回は2番手で佐々木千隼投手が登板。中野拓夢選手にヒットと盗塁を決められて、ピンチを背負いましたが、森下翔太選手をサードゴロ、佐藤選手をライトフライに打ち取って、得点を許さず。

すると直後の攻撃、1アウトから松尾選手がこの日3本目のヒットで出塁すると、この日1軍登録されてスタメン出場の知野直人選手が、自身2年ぶりの第1号2ランホームランを放ち、リードを3点に広げます。

3点リードの8回には、4番手・伊勢大夢投手が1アウト2塁のピンチを背負うも無失点。

しかし9回、入江大生投手が1アウトから大山悠輔選手に2ベースを打たれると、続く小幡竜平選手は一二塁間を抜くヒットになるかと思われましたが、ダイビングキャッチしたオースティン選手がファーストに悪送球。この間に小幡選手は2塁に進塁、また大山選手がホームインして1点を失います。

なおもピンチで郄寺望夢選手にもタイムリーを打たれ、1点差に詰め寄られましたが、代打・近本光司選手をファーストゴロに打ち取ってゲームセット。

逆転勝利のDeNAは阪神戦の連敗を7で止め、先発の森投手がソフトバンク在籍時の2023年9月3日以来の先発勝利を飾りました。